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«Слух режет»: Бузова высмеяла неграмотно выражающихся людей
Фото: instagram/buzova86

«Слух режет»: Бузова высмеяла неграмотно выражающихся людей

Илья Ашуров

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором затрагивается проблема неграмотной речи.

По сюжету ролика возлюбленный Бузовой несколько раз делает ошибки в употреблении слов: неправильно ставит ударение или использует просторечные выражения. Девушка делает замечания своему партнеру, но в конце концов это приводит к ссоре.

— Как говорится, ложь неприятнее всего, когда она глагол. Мои хорошие, а вам важно, чтобы ваш партнер правильно произносил слова? — обратилась певица к своим поклонникам.

Большинство подписчиков Бузовой выразили мнение, что правильнее все же указывать человеку на ошибки в речи.

«Я всегда всех исправляю, сама не отличница. Да, может, некрасиво, но слух режет»; «Ну, если честно, поправлять людей — это неэтично»; «Очень важно! Олечка, ты лучшая! Приятно от тебя слышать хорошие слова!»; «Мне важно. Люблю русский язык, и я тоже поправляю», — написали поклонники певицы в комментариях.

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грамотностьИнстаграмОльга Бузова
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