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«Челка всегда простит»: поклонники оценили новый образ Эвелины Бледанс
Фото: instagram.com/bledans

«Челка всегда простит»: поклонники оценили новый образ Эвелины Бледанс

Илья Ашуров

Звезды

Актриса Эвелина Бледанс изменила свой внешний вид, сделав себе прическу с челкой. Кадры, на которых запечатлено «новшество», опубликованы в Instagram артистки.

— Перемен требуют наши сердца! Как челка? Да? Нет? — написала Бледанс.

Не всем поклонникам певицы понравилась ее новая прическа. Мнения разделились примерно поровну.

«Нет, без челки вы лучше!»; «Челка всегда простит»; «Класс! А я все никак не созрею на перемены — лет 5 уже в своем цвете и с одной стрижкой»; «Шикарная женщина!»; «Вау! Круто вам с челкой», — написали подписчики в комментариях.

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Эвелина Бледансизменение внешностиИнстаграм
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