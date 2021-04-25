Родные экстрасенса Дили Абдрашитовой не будут раскрывать место ее захоронения
Точное место захоронения покойной звезды «Битвы экстрасенсов» Дили Абдрашитовой держится в тайне. По словам ее дочери Лианы, такое решение приняла семья ясновидящей.
Близкие уверены, что этого бы хотела и сама умершая. Лиана добавила, что множество людей по всему миру являются поклонниками ее мамы и могут проявлять излишний интерес к ее последнему пристанищу.
— Она (Диля Абдрашитова — прим. «ВМ») всегда говорила и оказалась права: «Дураков полно, станут ходить как на поклонное место, землю воровать», — цитирует дочь экстрасенса Starhit.ru.
Уточняется, что Дилю Абдрашитову похоронили в Саратовской области, рядом с ее предками.
Напомним, о смерти Дили Абдрашитовой стало известно 22 апреля. Она умерла от тяжелой болезни.
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