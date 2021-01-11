Эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов умер в Москве

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В Москве скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов. О его кончине сообщили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

По данным учреждения, Виноградов умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В центре экстрасенсорики «Вечерней Москве» уточнили, что недуг был хроническим. Прочие детали в настоящее время выясняются врачами.

— О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее, — цитирует ТАСС заявление центра.

По информации СМИ, Виноградова не стало еще 1 января 2021 года.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Виноградов принимал участие в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал устранить последствия аварии на ЧАЭС, оказывал помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году он выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ». Также он был экспертом программы «Битва экстрасенсов».

С 2000 года Виноградов активно занимался составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков, беря за основу порядок их преступных действий.