Эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов умер в Москве
В Москве скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов. О его кончине сообщили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.
По данным учреждения, Виноградов умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В центре экстрасенсорики «Вечерней Москве» уточнили, что недуг был хроническим. Прочие детали в настоящее время выясняются врачами.
— О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее, — цитирует ТАСС заявление центра.
По информации СМИ, Виноградова не стало еще 1 января 2021 года.
СПРАВКА «ВМ»
Михаил Виноградов принимал участие в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал устранить последствия аварии на ЧАЭС, оказывал помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.
В 2009 году он выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ». Также он был экспертом программы «Битва экстрасенсов».
С 2000 года Виноградов активно занимался составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков, беря за основу порядок их преступных действий.