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Скончалась финалистка «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова
Фото: Youtube / Диля Абдрашитова

Скончалась финалистка «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова

Никита Абрамов

Общество

Скончалась финалистка седьмого сезона «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова. Об этом стало известно в четверг, 22 апреля.

О кончине Абдрашитовой, которая произошла ночью 13 апреля, сообщила ее дочь в социальной сети.

— Абдрашитова Диля сегодня ночью умерла от тяжелой болезни. Для нас это большая утрата, — написала дочь экстрасенса.

Отмечается, что финалистка шоу переживала из-за смерти своего мужа, мага Арсуна, который ушел из жизни год назад. От нервов у женщины отказали ноги, пишет StarHit.

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