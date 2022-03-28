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«Я не боюсь»: как боец ММА стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании

Елена Самойлова

Происшествия
«Я не боюсь»: как боец ММА стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

В понедельник, 28 марта, суд отправил в СИЗО бойца ММА и чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании девушки на северо-западе столицы. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». Что известно о событиях воскресной ночи, 27 марта, — в материале «Вечерней Москвы».

«Руки Вверх»

Все началось с того, что ночью 27 марта в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что стала жертвой изнасилования и ее везут в неизвестном направлении. По данным Telegram-канала «112», используя описание автомобиля и наводку звонившей о Митинском радиорынке, который она увидела из окна, сотрудники ГИБДД на Пятницком шоссе остановили машину.

Внутри находились сама пострадавшая вместе со своей знакомой и четверо мужчин, среди которых был боец ММА Максим Новоселов. Полицейским девушка рассказала, что он и его товарищи предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Там боец попытался изнасиловать юную девушку в лесу.

Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции.

Сам Новоселов, комментируя свое задержание, заявил, что ответственности не боится, ведь он оказался в отделении «по непонятной причине». Кроме того, по данным Lenta.ru, он даже выразил опасения по поводу того, что ему подмешали что-то в напиток, поскольку в клубе ему стало плохо и он просил водителя отвезти его домой. При этом спортсмен утверждает, что никаких девушек с ним не было.

Позже выяснилось, что потерпевшая познакомилась со спортсменом и его друзьями в баре «Руки Вверх», расположенном в Мытищах. Компания весело проводила время и решила отправиться в караоке-клуб, где и продолжила общение.

На кадрах с камер видеонаблюдения, расположенных внутри клуба, видно, что, перед тем как группа людей покинула заведение, произошла заминка и спортсмен чуть не оказался втянут в конфликт.

Видео: 112

Однако мужчина не повелся на провокации других посетителей и мирно покинул помещение. Исходя из кадров внешней камеры, можно сделать вывод, что девушки добровольно сели в машину.

Видео: 112

Уголовное трио

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Челябинской области. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы заявили, что надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования этого дела.

— Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки по части 1 статьи 131 УК РФ и части 1 статьи 132 УК РФ («Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера» – прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

На следующий день, 28 марта, в СК заявили о намерении ходатайствовать в суде об аресте Новоселова.

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Несколькими часами позже стало известно, что суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая 2022 года.

Примечательно, что ранее Максим Новоселов был неоднократно судим. По данным СМИ, он получил 13 лет колонии по обвинению в убийстве, а также был осужден на 3,5 года за покровительство наркобизнеса.

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