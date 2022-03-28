СК попросил арестовать бойца MMA Новоселова по делу об изнасиловании девушки в Москве

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Следственный комитет просит суд арестовать бойца ММА Максима Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, ночью в воскресенье, 27 марта, обвиняемый избил 18-летнюю девушку на улице в СЗАО. После этого боец ММА изнасиловал девушку.

Вскоре 49-летний уроженец Челябинской области был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова по подозрению в изнасиловании. Вечером того же дня прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела.