Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК попросил арестовать бойца MMA Новоселова по делу об изнасиловании девушки в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
СК попросил арестовать бойца MMA Новоселова по делу об изнасиловании девушки в Москве
Фото: depositphotos

Следственный комитет просит суд арестовать бойца ММА Максима Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, ночью в воскресенье, 27 марта, обвиняемый избил 18-летнюю девушку на улице в СЗАО. После этого боец ММА изнасиловал девушку.

Вскоре 49-летний уроженец Челябинской области был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова по подозрению в изнасиловании. Вечером того же дня прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела.

Читайте также:
Аресты изнасилование Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте