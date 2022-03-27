Прокуратора Москвы взяла под контроль расследование дела об изнасиловании девушки в СЗАО

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Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела по факту изнасилования 18-летней девушки на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности девушки по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ночью 27 марта 2022 года подозреваемый на улице в СЗАО избил 18-летнюю девушку, с которой познакомился накануне в развлекательном заведении, а затем ее изнасиловал.

По подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний уроженец Челябинской области.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова. По данным РЕН ТВ, спортсмена заподозрили в изнасиловании. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.