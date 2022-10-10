Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Исследование: Треть россиян находятся «не в ресурсе»

Георгий Соланович
Общество
Исследование: Треть россиян находятся «не в ресурсе»
Фото: depositphotos

Каждый третий россиянин находится «не в ресурсе» и «не в потоке». Это следует из результатов исследования, проведенного специалистами маркетплейса услуг YouDo и сети клиник «РЖД-Медицина».

В опросе приняли участие 1350 человек из всех регионов страны. Состояние «Ресурсность» респонденты связывали со здоровьем, сном, путешествиями, спокойствием за близких и решением бытовых вопросов. Фразу «В потоке» люди понимали как «Быть вовлеченным в деятельность», «Владеть ситуацией» и «Идти в ногу со временем».

Так, около трети (30 процентов) опрошенных заявили, что чувствуют себя сейчас «совершенно не в ресурсе». Половина респондентов (52 процента) выбрали ответ «50 на 50, пойдет», и только 18 процентов выбрали вариант «ощущаю себя сейчас на все 100 процентов».

В «нересурсное» состояние 60 процентов россиян вводит большое количество стресса, для 52 процентов опрошенных негативным фактором служат финансовые проблемы, еще 50 процентов респондентов отметили как причину «нересурсности» проблемы со здоровьем и отсутствие отдыха. Кроме того, 48 процентов считают своей проблемой недосып, 46 процентов — ссоры с близкими, еще 40 процентов — неблагоприятную обстановку вокруг. Меньше всего, по данным опроса, на самоощущение россиян влияет плохая погода.

До этого жители России назвали самых выдающихся личностей в истории страны. В топ самых популярных персон вошли Александр Пушкин — за него проголосовал 21 процент, Петр I — 20 процентов и Иосиф Сталин — 17 процентов.

Здоровье Опросы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте