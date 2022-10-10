Исследование: Треть россиян находятся «не в ресурсе»

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Каждый третий россиянин находится «не в ресурсе» и «не в потоке». Это следует из результатов исследования, проведенного специалистами маркетплейса услуг YouDo и сети клиник «РЖД-Медицина».

В опросе приняли участие 1350 человек из всех регионов страны. Состояние «Ресурсность» респонденты связывали со здоровьем, сном, путешествиями, спокойствием за близких и решением бытовых вопросов. Фразу «В потоке» люди понимали как «Быть вовлеченным в деятельность», «Владеть ситуацией» и «Идти в ногу со временем».

Так, около трети (30 процентов) опрошенных заявили, что чувствуют себя сейчас «совершенно не в ресурсе». Половина респондентов (52 процента) выбрали ответ «50 на 50, пойдет», и только 18 процентов выбрали вариант «ощущаю себя сейчас на все 100 процентов».

В «нересурсное» состояние 60 процентов россиян вводит большое количество стресса, для 52 процентов опрошенных негативным фактором служат финансовые проблемы, еще 50 процентов респондентов отметили как причину «нересурсности» проблемы со здоровьем и отсутствие отдыха. Кроме того, 48 процентов считают своей проблемой недосып, 46 процентов — ссоры с близкими, еще 40 процентов — неблагоприятную обстановку вокруг. Меньше всего, по данным опроса, на самоощущение россиян влияет плохая погода.

До этого жители России назвали самых выдающихся личностей в истории страны. В топ самых популярных персон вошли Александр Пушкин — за него проголосовал 21 процент, Петр I — 20 процентов и Иосиф Сталин — 17 процентов.