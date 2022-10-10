Актриса из «Игры престолов» Лена Хиди тайно вышла замуж за коллегу

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Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж. Об этом стало известно в понедельник, 10 сентября.

Как сообщается, избранником Хиди стал актер Марк Менчак, сыгравший в сериале «Озарк». Торжество состоялось 6 октября в Италии, поздравить пару приехали коллеги актрисы по «Игре престолов» Софи Тернер, Питер Динклэйдж и Конлет Хилл, передает Teleprogramma.pro.

Хиди недавно исполнилось 49 лет, этот брак стал для нее вторым. Первым супругом артистки был ирландский парикмахер, музыкант и фотограф Питер Пол Логран, в этом союзе родился сын Уайли Эллиот, сейчас ему 12. Также у Хиди есть семилетняя дочь по имени Тедди, которую она родила в отношениях с режиссером Дэном Каданом.

Астролог Ирина Березовская в недавнем разговоре с «Вечерней Москвой» предсказала голливудскому актеру Брэду Питту новый брак после окончания судебных тяжб с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Астролог также не исключила вероятность возобновления романтических отношений между Питтом и актрисой Дженнифер Энистон, с которой он состоял в браке до романа с Джоли.