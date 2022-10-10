Молодой человек угнал две машины за ночь: одну сжег, а вторую утопил

Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Молодой человек в Новгородской области угнал две машины за одну ночь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России в понедельник, 10 октября.

Поздно вечером пьяный 19-летний мужчина пришел к своему знакомому в поселке Тесовский за добавкой. Получив от друга отказ, злоумышленник отправился к нему в гараж в поисках спиртного. Оторвав несколько досок от стены и проникнув внутрь, молодой человек увидел припаркованный УАЗ и решил покататься.

По дороге в поселок Финев Луг мужчина не справился с управлением и съехал на угнанном автомобиле в кювет. Для того чтобы скрыть следы преступления, он облил машину бензином и поджог ее.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

После этого пьяный юноша добрался пешком до поселка Тесово-Нетыльский, где он увидел фургон с открытой дверью и ключом в замке зажигания. Сперва злоумышленник планировал доехать на нем до дома, но после решил спрятать машину в лесу. На пересеченной местности угнанный автомобиль застрял в ручье, где мужчина его и бросил.

Вскоре после этого 19-летний злоумышленник вернулся домой.

Владельцы транспортных средств обратились в полицию. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Дебошира задержали. Фургон обнаружили и вернули владельцу.

На данный момент решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности еще и по статье об умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Еще один случай угона произошел в Зеленограде. Злоумышленники специально установили аккумулятор на автомобиль, чтобы его угнать.