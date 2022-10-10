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Independent: Энергия погубившего динозавров астероида имела мощность 10 миллиардов атомных бомб

Елена Самойлова
Общество
Independent: Энергия погубившего динозавров астероида имела мощность 10 миллиардов атомных бомб
Фото: pixabay.com

Геологи выяснили, что упавший на Землю астероид не только стал причиной гибели динозавров и сформировал кратер Чиксулуб в Южной Мексике, но также вызвал гигантские землетрясения по всей планете. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила газета Independent.

Примерно 65,5–66 миллионов лет назад на Землю упал астероид диаметром от десяти до 14 километров и оставил кратер размером от 180 до 200 километров. Последствия катаклизма до сих пор являются предметом споров и изучения. На сегодняшний день при помощи современных методов моделирования и анализа геологических образцов этого периода из Колумбии, Мексики и США ученые смогли изучить последствия падения астероида.

Как отметила глава исследовательской группы университета штата Мичиган Молли Рейндж, удар астероида высвободил энергию, равную мощности десяти миллиардов атомных бомб, используемых в ходе Второй мировой войны. По ее словам, это вызвало интенсивную сейсмическую активность, длящуюся от нескольких недель до нескольких месяцев, передает ТАСС.

Это открытие является доказательством недавнего исследования о глобальном цунами, которое опубликовал журнал Advances. Явление тоже стало следствием падения астероида и стало самым смертоносным цунами за всю историю человечества.

Астероиды Планета Земля Динозавры
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