«Галактическая преисподняя»: астроном рассказал, как образовываются черные дыры в Млечном Пути

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Австралийские ученые из Сиднейского университета обнаружили в Млечном Пути большое скопление мертвых звезд, которое прозвали «галактической преисподней». Такие космические тела превращаются впоследствии в черные дыры. «Вечерняя Москва» решила узнать, как они образуются.

По словам научного сотрудника Астрономического института им. Штернберга Владимира Сурдина, представленные сотрудниками университета Сиднея работы проводились в московских вузах довольно давно и преимущественно студентами:

— Такие работы у нас делали лет 20 назад студенты, дипломники, иногда и аспиранты. Подобные труды представляли в Московском университете и астрономических вузах. В свое время вопрос «галактической преисподней» изучали профессор Виктор Корнилов и Владимир Липунов. А сейчас в этой области работает профессор Сергей Попов.

По словам эксперта, в научном труде, который предложили мировому научному сообществу австралийские ученые, речь идет о том, где в галактике могут сохраняться остатки умерших массивных звезд:

— Звезды, как известно, умирают очень ярко — в виде взрывов. Если Солнце и иные подобные ему тела тихо погибают, то гиперновые звезды исчезают очень мощно, оставляя после себя маленький плотный объект — нейтронное скопление или черные дыры. Найти их очень сложно, да и чтобы отследить, нужно хотя бы представлять, где они могут располагаться в звездной системе галактики.

По словам эксперта, данная работа является рядовой и давно изученной советскими и российскими учеными.

По словам эксперта, «галактическая преисподняя» состоит из черных дыр и нейтронных звезд и демонстрирует принципиально иное распределение объектов и структуру по сравнению с видимой галактикой.

Большое количество мертвых звезд выброшены из Млечного Пути, а толщина скопления — очень внушительных размеров.

Черные дыры и нейтронные звезды образуются, когда звезды, которые превосходят по размерам Солнце, коллапсируют, что сопровождается вспышкой. Поверхностная газовая сфера выбрасывается в межзвездное пространство, а ядро сжимается и в зависимости от начальной массы превращается либо в сверхплотные нейтронные звезды, либо в черные дыры. Поскольку взрыв несимметрический, то остатки объекта выбрасываются в смешанном порядке и направлении за пределы видимого галактического диска со скоростью до нескольких миллионов километров в час, заключил собеседник «ВМ».