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«Мосфильм» отреставрировал фильм Карелова «Служили два товарища»

Евгений Белоусов
Общество
«Мосфильм» отреставрировал фильм Карелова «Служили два товарища»
Кадр из фильма Служили два товарища (1968)

Специалисты «Мосфильма» отреставрировали кинокартину Евгения Карелова «Служили два товарища» 1968 года. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе «Мосфильма».

— Специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Служили два товарища». Любимый многими поколениями зрителей фильм режиссера Евгения Карелова скоро будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К, — говорится в сообщении.

Всего на реставрацию фильма ушло несколько месяцев. Отреставрированные «Мосфильмом» картины были неоднократно представлены на главных международных кинофестивалях, говорится на сайте киностудии.

Картина «Служили два товарища» Евгения Карелова повествует о событиях Гражданской войны в России. В сюжете фильма параллельно раскрываются две сюжетные линии: о товарищах-красноармейцах и белогвардейских офицерах.

Главные роли в фильме исполнили такие звезды советского кинематографа, как Ролан Быков, Олег Янковский, Владимир Высоцкий, Ия Саввина и Анатолий Папанов.

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой. Они зарабатывают благодаря советской и постсоветской классике и фильмам с продленным прокатом. О том, как экраны справляются с этой ситуацией, «Вечерней Москве» рассказал киноэксперт Александр Нечаев.

Реставрация Владимир Высоцкий Мосфильм Анатолий Папанов Кино
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