«Мосфильм» отреставрировал фильм Карелова «Служили два товарища»

Кадр из фильма Служили два товарища (1968)

Специалисты «Мосфильма» отреставрировали кинокартину Евгения Карелова «Служили два товарища» 1968 года. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе «Мосфильма».

— Специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Служили два товарища». Любимый многими поколениями зрителей фильм режиссера Евгения Карелова скоро будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К, — говорится в сообщении.

Всего на реставрацию фильма ушло несколько месяцев. Отреставрированные «Мосфильмом» картины были неоднократно представлены на главных международных кинофестивалях, говорится на сайте киностудии.

Картина «Служили два товарища» Евгения Карелова повествует о событиях Гражданской войны в России. В сюжете фильма параллельно раскрываются две сюжетные линии: о товарищах-красноармейцах и белогвардейских офицерах.

Главные роли в фильме исполнили такие звезды советского кинематографа, как Ролан Быков, Олег Янковский, Владимир Высоцкий, Ия Саввина и Анатолий Папанов.

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой. Они зарабатывают благодаря советской и постсоветской классике и фильмам с продленным прокатом. О том, как экраны справляются с этой ситуацией, «Вечерней Москве» рассказал киноэксперт Александр Нечаев.