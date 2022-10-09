Равнение на крепкую семью: каким станет отечественный кинопрокат в ближайшие годы

Кадр из российского семейного приключенческого фильма режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие». В роли Елисея Даниил Муравьев-Изотов, в роли Николетты — Елизавета Анохина. / Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие» / 2022 год

Несмотря на то что в первой половине года из России ушли или приостановили деятельность все крупные зарубежные киностудии и их продукцию больше нельзя посмотреть легально, российские кинотеатры продолжают успешно справляться со своей работой. Они зарабатывают благодаря советской и постсоветской классике и фильмам с продленным прокатом. О том, как экраны справляются с этой ситуацией, «Вечерней Москве» рассказал киноэксперт Александр Нечаев.

Вопрос, который сегодня волнует каждого москвича: сможем ли мы дальше ходить в кино? По сообщениям СМИ о положении дел в кинопрокате, можно предположить, что эта отрасль кинобизнеса переживает сегодня очень трудные времена. Так неужели «кина не будет»? Уютные кинозалы с мягкими креслами, объемным звуком и качественным изображением уйдут из нашей жизни? Обидно, если так. О перспективах отечественного кинопроката, а также о том, насколько российское кинопроизводство может поддержать наши кинотеатры, «Вечерняя Москва» поговорила с главным редактором журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александром Нечаевым.

— Как будет, собственно, выкручиваться прокат после того, как ушли крупные западные кинокомпании, как их принято называть, «мейджоры»?

— Он уже выкручивается, так как мейджоры ушли в начале марта. Фактически с начала марта российский прокат функционирует без крупных голливудских картин, за двумя исключениями: в марте еще продолжали «работать» два голливудских фильма, которые успели выйти до начала спецоперации — «Смерть на Ниле» (по роману Агаты Кристи) и «Анчартед» (в переводе на русский «На картах не значится», приключенческий боевик о поиске сокровищ).

Если вы посмотрите на рейтинг кассовых сборов от кино в России 2022 года, то увидите, что «Анчартед» возглавляет список самых кассовых кинокартин с большим отрывом от других. Сборы этого фильма у нас в стране на август составляли 1 миллиард 600 миллионов рублей. Ближайший «преследователь» — «Смерть на Ниле» — собрал чуть больше 600 миллионов рублей. Остальные фильмы, которые выходили в прокат с марта по август, — это в основном либо российские релизы, либо зарубежные фильмы независимых компаний.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле» / 2020 год

— Что такое фильмы независимых компаний?

— Это фильмы с очевидно меньшими бюджетами, чем у «мейджоров». Соответственно, эти кинокартины продвигаются с меньшими затратами, о них знает меньшее количество людей, и на них, соответственно, меньшее количество зрителей ходит в кино. Это мы и наблюдаем. Самым кассовым зарубежным фильмом за этот период стал фильм «Все, везде и сразу» — независимой компании «А24». Фантастическая комедия с Джейми Ли Кертис в одной из главных ролей в своем сегменте стала очень успешной — собрала 126 миллионов рублей. Но, как вы понимаете, этот успех далек от «Анчартеда».

В остальном кассу делали российские релизы, но они тоже, как правило, выше головы не прыгали. Выходило явно меньше сборов, чем те, к которым привыкли кинотеатры. Ведь за последние 20 лет «киноходящую» аудиторию удалось вырастить до 14 миллионов человек. Сейчас большая часть этих людей просто «отвалилась», поскольку в кинотеатрах больше нет контента, который их устраивает, а это в первую очередь крупное голливудское и крупное российское кино. И сегодня есть отечественные релизы, которые могли бы привлечь внимание «киноходящей» публики.

Но эти релизы не работают так же эффективно, как раньше. Например, комедия «Молодой человек» (режиссер Александр Фомин, в главной роли Павел Табаков) получила восторженную критику, очень положительные отклики зрителей.

В иных обстоятельствах этот фильм, наверное, заработал бы на уровне картины «Я худею» (российская комедия режиссера Алексея Нужного, вышедшая в 2018 году) или хотя бы комедии «Родные» (фильм 2021 года, снятый режиссером Ильей Аксеновым с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой).

Первый фильм собрал в прокате 650 миллионов рублей, а второй чуть-чуть не дотянул до 500 миллионов. Но сегодня мы видим, что аудитория, которая махнула на кинотеатры рукой, мол, ничего интересного там уже не показывают, принесла «Молодому человеку» всего около 180 миллионов рублей. Это «прямые потери». Однако мы видим, что часть проектов, которые сегодня выходят в прокат, работают по верхней границе ожиданий просто потому, что все-таки значительная часть аудитории не ушла.

— И кто эти люди, дорогие сердцу кинопрокатчика?

— Прежде всего это семейная аудитория. Она как раз готова к импортозамещению в кинотеатрах. Тут нужно понимать логику поведения людей с детьми: когда у тебя ребенок, ты не можешь сидеть в четырех стенах. Тебе нужно его «культурно» выгуливать. Мы видим, что отлично собирают кассу такие фильмы, как «Артек. Большое путешествие» (семейная фантастическая комедия о детях, путешествующих в прошлое) — больше 300 миллионов рублей.

Также отлично зарабатывают мультфильмы. Анимационный фильм «Финик», вышедший в марте, собрал более 400 миллионов рублей. Для российской анимации такие высокие сборы — достижение. Наметилась еще одна любопытная тенденция: в России большим спросом стали пользоваться фильмы о выживании в условиях, когда, казалось бы, выжить невозможно.

Вероятно, наш народ в каком-то смысле ассоциирует себя с такими героями в нынешнее время. Отлично «сработал» фильм «Одна» — о девушке, выжившей в авиакатастрофе. Все обстоятельства против героини, она ползет по тайге, встречается с тигром, упорно преодолевает все препятствия.

— Похоже на «Выживший» с Ди Каприо.

— С той разницей, что главная героиня — хрупкая барышня. Также очень хорошо идет фильм «Вышка» — о том, как две девушки приезжают развеять прах погибшего жениха одной из них с вышки, расположенной где-то в пустыне, в США. Они забираются на эту вышку, рассеивают прах, и тут отваливаются ступеньки.

Отлично собирают кассу фильмы ужасов о нападении акул. Аудитория такого кино не только не ушла, но и, может быть, немного приросла. Но это прирост относительно аналогов, нельзя сказать, что сборы от этих фильмов способны «залатать» брешь, которую образовал уход крупных кинокомпаний. То есть в этом году дефицит по сборам будет процентов 60 по сравнению с прошлым годом. И это более-менее оптимистичный сценарий.

— Не так давно на экраны вышел фильм «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева по одноименному роману Алексея Иванова — покорении Перми Москвой. Очень сильное, зрелищное фэнтези. С таким никакого Голливуда не надо.

— Это самое яркое, ожидаемое событие осени, а возможно, и всего года. Осторожно можно прогнозировать, что этот фильм соберет более 600 миллионов рублей. Тем более что конкурентов вообще нет. Но в целом положение вещей это не меняет.

— И как выживают кинотеатры?

— Консервируют часть залов, некоторые перешли в режим работы выходного дня. То есть открываются в пятницу и закрываются в понедельник. Но полностью закрыть кинотеатр решаются немногие.

— В прессе мелькала цифра: 20 процентов закрылись.

— Люди все-таки строили бизнес годами. И сегодня они ожидают прямой финансовой помощи от государства. Ведь ему тоже невыгодно лишаться кинотеатров. У нас в стране долгое время развивалась система госсубсидирования кинематографа. В этом году выделена рекордная сумма на производство российского кино — 17,5 миллиарда рублей.

Конечно, вызывает вопросы скорость реагирования, поскольку кинотеатры жалуются на трудности с марта, но пока толком ничего не сделано. Однако есть сигналы со стороны властей — они пока аккуратные, осторожные и анонимные, о том, что финансовая помощь будет оказана. Вопрос, конечно, в каком объеме. Но говорить, что у нас закроются все кинотеатры, пока нельзя.

Сейчас они рассчитывают протянуть до зимы. А зимой уже будет «новогодняя битва» фильмов (как правило, самые потенциально кассовые кинокартины выпускаются к новогодним каникулам. — «ВМ»), а там уже куда кривая выведет.

— А как появляется все-таки на больших экранах продукция крупных кинокомпаний — «Мир юрского периода: Господство», «Топ Ган: Мэверик»? Это пиратство?

— Конечно, по закону, без прокатного удостоверения фильм демонстрировать нельзя. Пока кинотеатры обходят эти правила. Если зайти на сайты некоторых кинотеатров — не крупных сетей, а независимых, — можно увидеть в открытой продаже билеты на тот же «Топ Ган». Если кинотеатры хотят действовать более изящно, оформляют показ кино как «аренду зала». Мол, показ фильма проводит не сам кинотеатр, а арендующий кинозал некий организатор.

Кадр из фильма «Мир юрского периода: Господство» / 2022 год

— А как приобретаются копии, если производители их не дают?

— Например, выходят, грубо говоря, на какогонибудь владельца кинотеатра в Казахстане, а тот снимает копию с матрицы: копия получается более темная, чем оригинальная, но в целом разница почти незаметна. Звук скопировать еще проще. В общем, технологии имеются. Другое дело, что водяные знаки, которыми маркируют свою продукцию правообладатели, позволяют им схватить за руку любой «дружественный» России зарубежный кинотеатр. Любопытно, какие санкции будут применены к нашим кинотеатрам, если «мейджоры» вернутся.

— Но санкции и сейчас могут быть применены теоретически? Или нам уже закон — тайга, хозяин — медведь?

— Кинотеатры рассчитывают так: сейчас мы нарушаем, но всех не пересажают. К тому же все идет к тому, что крупные кинокомпании как юридические лица в Россию не вернутся долго. Даже при нормализации обстановки в отношениях с зарубежными компаниями будет откат к концу нулевых — началу десятых годов, когда все голливудские фильмы в России прокатывали через местные компании-дистрибьюторы.

— Может, имеет смысл возродить видеосалоны?

— Нет, видеосалоны в том виде, который мы помним по 90-м, не возродятся. Тогда видеомагнитофоны были у избранных — и салоны позволяли своим хозяевам заработать быстрые деньги.

Сейчас копии можно скачивать и смотреть дома. К тому же замечу: пиратские демонстрации блокбастеров в России не сопровождаются какими-то супераншлагами. А все потому, что показ голливудского кино — это прежде всего маркетинг, мощнейшая информационная машина по привлечению зрителей в кинотеатры.

А теперь фильмы выходят без маркетингового сопровождения и не получают сборов, сопоставимых с прежними. Мы, например, в «Бюллетене» фиксируем разочарование многих кинотеатров в пиратской продукции: они поняли, что овчинка выделки не стоит.

— В целом сможет ли покрыть российская кинопродукция потребность публики в зрелищах?

— При всей поддержке российского кино, при всех попытках увеличить производство выяснилось, что его все равно недостаточно. В этом году 52 уик-энда. Однако 52 картин, каждая из которых могла бы «держать уик-энд», то есть приносить серьезную выручку в выходные, среди российских фильмов нет. И в 2023 году кардинально ситуация вряд ли изменится. Даже если все миллиардеры России возьмут и вложатся в наше кино, результат получим нескоро.

Кино — это большой и медлительный процесс: от первого этапа — проектирования — до выпуска фильма в прокат проходит полтора года. Сейчас мы наблюдаем за производством тех фильмов, которые запустили еще до начала СВО на Украине. И в следующем году мы будем «пожинать» то, что снимают сейчас. Я прогнозирую: если голливудская продукция не вернется совсем (хотя надеюсь, что она все-таки частично вернется), то нам придется привыкнуть к новой реальности.

Во-первых, к серьезному сокращению количества кинотеатров в городах: москвич, например, не сможет выбирать, куда пойти из трех кинозалов у себя в округе, во-вторых, к повышению цен на билеты, поскольку нужно платить зарплату сотрудникам, аренду за помещение, делать закупку оборудования и так далее.

И в-третьих, годовые сборы стабильно будут на 50 процентов меньше по сравнению с цифрами 2021 года.

— Но из ваших слов выходит, что у нас много хорошего кино. А в США между тем тоже бывают провальные фильмы. Хотели блокбастер, а он провалился.

— Блокбастеры делятся на две категории: это «звездные машины» и франшизы. В первом случае продукт продается благодаря привлечению звезд первой величины, а во втором акцент делается на сюжет, сценарий, который часто опирается на какую-то уже известную историю — популярную книгу или компьютерную игру. Так вот в последнее время «звездные машины» очень сильно сдали под натиском франшиз и иногда показывают неожиданно низкие результаты.

— А какие перспективы у нашего кино? Что будет коммерчески развиваться?

— Во-первых, семейное кино во всех его проявлениях. Комедии, приключенческое кино, фантастика, анимация. Во-вторых, фильм «Одна» многих вдохновил на поиск аналогичных историй. Мы видим, что продюсеры уже создают похожие проекты. Братья Сарик и Гевонд Андреасяны запустили проект «На солнце вдоль рядов кукурузы» — это основанная на реальных событиях история о пилоте Дамире Юсупове, который в безнадежных условиях сумел посадить самолет на кукурузное поле.

Кадр из фильма «Одна» / 2021 год

— Сегодня весь мир переходит на стриминговые платформы. Подписался — и смотри не хочу.

— Так нельзя сказать. Есть аудитория стримингов, а есть «киноходящая». Как раз пандемия показала, что на просмотры кино в кинотеатрах есть огромный отложенный спрос. И в России, и в США сразу после того, как закончились локдауны и появилось качественное кино, народ повалил в кинотеатры огромным потоком. Мы это заметили в марте прошлого года, когда у нас вышли подряд «Годзилла» и «Мортал Комбат» («Смертельная схватка»).

Посещение кино — это далеко не только просмотр кино. Это и попкорн, и романтическое свидание, и встреча с друзьями. Ты выходишь из дома, надеваешь все лучшее сразу — это событие социальной жизни.

Человек не может сидеть на диване 24 часа в сутки, и пандемия, повторюсь, нам об этом красноречиво напомнила.