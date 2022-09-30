«Ведьмак: Происхождение»: в чем феномен популярности историй о Геральте из Ривии

Сериал «Ведьмак» / Кадр из трейлера сериала «Ведьмак»

В Сети опубликованы снимки со съемок приквела «Ведьмака» под названием The Witcher: Blood Origin. На фото можно увидеть многих персонажей популярной саги и камеры для съемочного процесса. Сюжет нового шоу рассказывает о том, как развивались события задолго до появления главного героя фэнтези Геральта. Создатели расскажут про первого ведьмака и катаклизмах, которые произошли в результате сопряжения сфер. Премьера нового сезона запланирована платформе Netflix в 2023 году. «Вечерняя Москва» вспомнила, на какие индустрии повлиял цикл романов Анджея Сапковского, и поинтересовалась у кинокритиков, почему эта сага пользуется такой популярностью у зрителей по сей день.

Начало пути

История вселенной «Ведьмака» захватила любителей жанра фэнтези по всему миру, что позволило историю бродячего охотника Геральта из Ривии, появившегося из цикла книг польского писателя Анджея Сапковского, превратить в целую индустрию, включающую видеоигры, фильмы и сериалы.

Главным героем книг польского прозаика-фантаста Сапковского является Геральт — наемник, который выполняет заказы, связанные с уничтожением чудовищ, представляющих угрозу для жизни людей. В детстве главный герой, как и другие ведьмаки, пережил несколько мутаций, в результате чего приобрел новые сверхспособности.

Основная работа Геральта — за денежное вознаграждение убивать опасных существ и нечисть, оказавшихся в его мире после так называемого сопряжения сфер. Но герой не всегда готов выполнять бездумно заказы своих нанимателей. Геральт не убивал драконов и иных разумных существ, ведь они существовали задолго до сопряжения. Главный герой не принимает участия в политических интригах правителей и колдунов, но все равно вовлекается в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной Нильфгаардской империи.

У Геральта была приемная дочь Цири, которую он пытался защитить. Она была княжной некогда разрушенного королевства Цинтры. Девочка, чей потомок по предсказаниям должен решить судьбу мира, заинтересовывает различные влиятельные силы. Цири в дар от своих родителей, пусть и приемных, Геральта и его возлюбленной чародейки Йеннифер получает способности — владение мечом и иные дары. Преодолев тяжелые испытания, Цири становится наряду с Геральтом главной героиней саги.

Игра

О компьютерной ролевой игре «Ведьмак», разработанной польской компанией CD Projekt RED, мир заговорил в 2007 году. Согласно концепции, действие игры разворачивается после событий саги о ведьмаке. Геральт, чудом уцелевший в схватках, впадает в беспамятство. Ему приходится заново учиться своему ремеслу. Во время игры нужно восстановить потерянный опыт героя, сражаясь при этом с монстрами и иными персонажами. Перед Геральтом также возникает выбор, от которого будет зависеть судьба мира. Стоит отметить, что игра отражает полностью мрачную атмосферу вселенной, описанной Сапковским в книге. Но сам автор романа так и не одобрил выход игры. Процесс создания компьютерной версии «Ведьмака» длился четыре года. Критики ее высоко оценили. Любителям жанра понравились сюжетная линия, графика, аудио- и видоэффекты, боевая техника. Обновленные варианты игры выпускались в 2008 и 2011 годах (продолжение игры). А весной 2015 года был произведен релиз третьей части игры — «Ведьмак-3: Дикая охота».

Экранизации

Цикл книг о седовласом охотнике стал поводом для создания киноленты. И в 2002 году мир увидел экранизацию фантастического произведения Сапковского, которое оживил режиссер Марек Бродский. Роль Геральта исполнил польский актер Михал Жебровски. Сюжет основан на книгах и рассказах о ведьмаке и представлен в 13-серийном телесериале. Двухчасовая кинолента получила негативные отзывы как поклонников, так и кинокритиков. Но стоит учесть, что это была первая попытки представителей киноиндустрии показать вселенную супергероя. Единственным лучом света преимущественно женская аудитория посчитала Жебровского, который после роли Геральта стал секс-символом.

Зато возымела успех последняя экранизация романа польского прозаика, за которую взялся Netflix. Американо-польский фэнтезийный телесериал, вобравший в себя мотивы романов Анджея Сапковского стал лучшим изображением мрачного мира. Первые серии зрители увидели 20 декабря 2019 года. А премьера второго сезона состоялась 17 декабря 2021 года. Оглушительный успех стал поводом для производства и третьего сезона, который создатели саги анонсировали в сентябре прошлого года.

Многие критики в своих отзывах писали, что во многом перезапущенные версии кинокниги стали так популярны благодаря актерскому составу и близости сюжета нетфликовской экранизации к оригиналу.

Особых почестей был удостоен британский актер Генри Кавилл, исполнивший роль Геральта. В своих интервью звезда «50 оттенков серого» признавался, что максимально пытался сделать все, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше.

Актер полностью изучил цикл произведений Сапковского и даже помогал сценаристам во время работы над картиной, подсказывая, какие фразы из книги лучше всего подойдут для отражения характера персонажа.

В чем феномен «Ведьмака»

По мнению кинокритика Сергея Сычева, популярность «Ведьмака» связана с нынешним запросом зрителя на средневековую фэнтези-эстетику, моду на которую ввел сначала кинорежиссер Питер Джексон своим «Властелином колец», подхватила «Игра престолов» и продолжил «Ведьмак»:

— По своей сути «Ведьмак» является своего рода клоном по эстетике среди ныне имеющихся приключенческо-фантастических циклов кинолент из плеяды «Колец» и «Игр». Подчеркну, что это еще одна из самых качественно выполненных работ среди всех представителей данного жанра. Netflix вложил много усилий и колоссальные ресурсы, чтобы история о Геральте стала визуально зрелищной с мощной маркетинговой компанией. И судя по просмотрам, картина входит в десятку самых часто пересматриваемых на стриминговых ресурсах.

Важно отметить, что средневековая эстетика очень созвучна с современностью. Для многих катаклизмы и войны, которые происходят в истории о ведьмаке, отражают полностью нынешний мир, что могло заинтересовать аудиторию.

Кроме того, графика и подход к визуальному ряду тоже не оставляют зрителей равнодушными:

— Мы видим, как много сложных и в то же время красивых сцен сражения представлено в сериале. В то же время фильм наполнен лирическими, проникновенными моментами, которые затрагивают самые тонкие струны души.

Эксперт отметил, что традиция и привычка смотреть исторические саги, которые завораживают масштабами, образами героев и красотой видеоряда, заставляют представителей индустрии все больше выводить на широкие экраны и стриминговые платформы сюжеты по примеру «Ведьмака».

По мнению же эксперта в области кино Ольги Шавиной, феномен успеха «Ведьмака» связан с большим интересом поклонников прежде всего к творчеству фантаста Сапковского:

— Многие, кто в свое время окунулся в мрачный мир книг о ведьмаке и спроецировал в своей голове образ вселенной, был настолько же потрясен фантазией автора, как и многочисленные поклонники Джоан Роуллинг, подарившей миру историю о волшебном мальчике. И большинство фанатов «Ведьмака» — это те, кто изучил воплощение любимых персонажей не только в книге, но и в играх. Конечно, искушенная аудитория ожидает от создателей фильма максимальной близости к сюжету. Сказать, что Netflix это удалось на все 100 процентов, невозможно, ведь даже в изображении главного героя были большие неточности. Например, в книге Геральт описывается как худощавый и жилистый, так как он жил впроголодь и взяться огромным мускулам, которыми наделен в киноленте актер Генри Кавилл, попросту неоткуда. Тем не менее мы видим образ героя, который все же способен овладеть сердцем зрителя.

По мнению Шавиной, во многом успех новых экранизаций «Ведьмак» стал возможен благодаря привлечению Кавилла в игру, что заманило большое количество женской аудитории:

— Женская аудитория существует внутри грандиозного глобального кризиса за счет того, что меняется система гендерных ролей в мире. Сегодня дамам приходится в отдельных вопросах брать некоторые мужские функции на себя, что стирает в них некое женское начало. А все средневековые истории о сильных и крепких защитниках, которые, несмотря на их неотесанность и грубость, всегда приходят на помощь и воплощают образ героя всегда увлекают представительниц прекрасного пола.

К тому же у женской аудитории большой запрос на фильмы с участием Генри Кавилла, который одинаково гармоничен как во франшизах о супергероях, так и в таких исторических фэнтези, как «Ведьмак», заключила собеседница «ВМ».