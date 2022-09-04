Киновед Фомин объяснил, почему не стоит тратить время на просмотр приквела «Властелина колец»

Фото: Reuters

Зарубежный развлекательный контент, предлагающий такие проекты, как «Властелин колец», «Игра престолов», «Дом Дракона», возможно, и является для нынешнего зрителя высшим пилотажем в сфере киноискусства, но для знающих и бывалых это весьма легкомысленное кино, которое не несет никаких нравственных ценностей. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» кинокритик, российский киновед, историк кино и действительный член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин, комментируя выход приквела «Властелин колец: Кольца власти».

По мнению собеседника «ВМ», развлекательное кино, коим является работа создателей «Колец», не мотивирует зрителя думать и размышлять во время просмотра картины:

— Не могу сказать точно, хороший это проект или нет, потому что он похож на остальной миллион работ, которые даже с точки зрения развлекательного формата абсолютно неинтересны для интеллектуально развитого зрителя. Искушенный зритель любит высокий жанр в кинематографе, а не то, что предлагает нынешняя повестка. Поэтому я не могу советовать такие проекты зрителям.

Фомин подчеркнул, что, являясь историком кино, ему посчастливилось быть свидетелем становления таких отечественных звезд индустрии, как Шукшин, Тарковский и Климов:

— Я своими глазами видел, как творятся, куются настоящие шедевры кино. И конечно, после таких воспоминаний мне сложно привыкнуть к ширпотребу, который снимают и за рубежом, и у нас.

В качестве альтернативы «Кольцам» и иным подобным эпопеям кинокритик предложил ознакомиться с работами отечественных режиссеров-документалистов, которые еще, на его взгляд, не потеряли профессионального нюха:

— Например, документальные фильмы Сергея Мирошниченко я считаю настоящими шедеврами. Там есть место для размышлений, ностальгии и просвещения.

В список рекомендуемых картин режиссера эксперт включил «Рожденные в СССР», «Дно», «Река жизни» и иные работы.

В мире состоялась премьера двух первых эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион». Остальные шесть эпизодов будут выходить еженедельно каждую пятницу до 14 октября.