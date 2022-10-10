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Онлайн-экскурсия о Маршале Жукове появилась в Музее Победы

Георгий Соланович
Общество
Онлайн-экскурсия о Маршале Жукове появилась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Онлайн-экскурсия, посвященная Маршалу Георгию Жукову, появилась в Калужском филиале Музея Победы — «Музее Г. К. Жукова». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 10 октября.

Старт виртуальной программы приурочен к годовщине назначения Жукова командующим Западным фронтом.

— В ходе просмотра экспозиции обновленного музейного пространства вы увидите более 400 экспонатов, связанных с судьбой Георгия Константиновича, и узнаете о главных этапах в его жизни, прочтете его высказывания и отрывки из любимых песен. Это поможет составить мнение о Жукове как о полководце, так и о человеке, — отметил ведущий программы, руководитель экскурсионного сектора Музея Победы Борис Чельцов.

Посетители смогут взглянуть на подлинные раритеты того времени, личные вещи, предметы обмундирования и вооружения, документы, награды и письма маршала, а также виртуально посетят родительский дом Жукова в деревне Стрелковка.

До этого сообщалось, что в дни школьных каникул Музей Победы приглашает ребят от 7 до 13 лет на «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!». Уточняется, что будут организованы две осенние смены, которые начнутся 10 и 29 октября.

Георгий Жуков Экскурсии Музей Победы
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