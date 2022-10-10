Офицер разведки США обвинил Киев в многолетнем геноциде русских

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер рассказал о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевских властей. Это произошло в прямом эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ведущий спросил у Риттера, почему президент России Владимир Путин назвал правительство Украины нацистским режимом и есть ли на Украине «дискриминация евреев».

— Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры, — заявил офицер в отставке.

Он также добавил, что Киев на протяжении нескольких лет вводил запреты против «всего российского».

Так, 7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также гастроли певцов из России.

Законопроект был зарегистрирован в конце мая, а в июне его приняли. Исключение, согласно закону, предполагалось для бывших граждан России, которые в данный момент имеют украинский паспорт, а также для российских артистов, осудивших СВО.