Ефимов: Три участка бывшей промзоны «Северянин» реорганизуют в Свиблове

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Свиблово Карта всех событий

Благодаря комплексному развитию трех участков бывшей промзоны «Северянин» в столичном районе Свиблово появится свыше 4,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сейчас по программе комплексного развития территорий планируется преобразовать три участка бывшей промышленной зоны «Северянин» общей площадью около 22 гектаров. Вложения в их реорганизацию оцениваются в 30 миллиардов рублей, — заявил он.

По словам заместителя мэра, благодаря этому в бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 миллиарда рублей в текущих ценах.

Градостроительный потенциал трех участков бывшей промзоны «Северянин» оценивается в 277 тысяч квадратных метров, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, на месте бывших промзон в районе Свиблово предусмотрено строительство 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, 23 тысяч квадратных метров зданий производственного назначения и около 104 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

Накануне Ефимов рассказал, что также около 16,5 тысячи новых рабочих мест появится в районе Отрадное благодаря комплексному развитию трех участков бывших промзон общей площадью более 44 гектаров.

До этого Ефимов сообщил, что почти 900 тысяч квадратных метров жилья построят в Свиблове, Бабушкинском, Останкинском, Отрадном и Ярославском районах по проекту комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий.