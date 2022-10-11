Андрей Бочкарев: В вестибюле станции «Рижская» БКЛ установили турникеты

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Мурманский проезд, 1Ас1 Карта всех событий

Специалисты завершают монтаж инженерного оборудования в вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В вестибюле станции «Рижская» продолжается укладка кабеля, уже смонтированы турникеты, на которых будет действовать современная система бесконтактной оплаты проезда — Face Pay. Здесь также установлен лифт для маломобильных групп граждан, ранее были смонтированы эскалаторы, ведущие к платформенному участку, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» — генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства метро Юрия Кравцова, в вестибюле новой станции установили удобные выходы к Рижскому вокзалу и остановкам наземного общественного транспорта. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории, где высаживают деревья, а также ставят скамейки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в рамках трех открытых международных архитектурных конкурсов был выбран дизайн шести станций БКЛ метро.