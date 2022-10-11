Сергунина: Специалисты единой справочной службы Москвы за семь лет обработали 76 миллионов звонков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Единая справочная служба правительства Москвы с момента своего создания приняла и обработала 76 миллионов звонков. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 10 октября.

— Специалисты единой справочной службы консультируют по широкому набору тем, касающихся жизни в Москве. За семь лет на линию поступило 76 миллионов звонков. 44 процента из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов, — сказала заммэра.

Она также отметила, что с начала года специалисты справочной службы стали консультировать горожан по 500 новым темам, а функционал голосового помощника пополнился 17 направлениями. Сергунина подчеркнула, что робот не только находит нужную информацию в базе, но и перенаправляет вопрос специалисту, если он слишком сложный.

Кроме того, виртуальный ассистент способен понимать разговорную лексику и определять временные интервалы по таким фразам, как «завтра в полдень», «сегодня в три».

До этого Сергунина рассказала, что на ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки.