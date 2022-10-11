Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина: Специалисты единой справочной службы Москвы за семь лет обработали 76 миллионов звонков

Георгий Соланович
Город
Сергунина: Специалисты единой справочной службы Москвы за семь лет обработали 76 миллионов звонков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Единая справочная служба правительства Москвы с момента своего создания приняла и обработала 76 миллионов звонков. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 10 октября.

— Специалисты единой справочной службы консультируют по широкому набору тем, касающихся жизни в Москве. За семь лет на линию поступило 76 миллионов звонков. 44 процента из них уже обрабатывает искусственный интеллект. Голосовой помощник умеет распознавать и синтезировать речь и сам справляется с простыми запросами. Благодаря ему сокращается время ожидания ответа и снижается нагрузка на операторов, — сказала заммэра.

Она также отметила, что с начала года специалисты справочной службы стали консультировать горожан по 500 новым темам, а функционал голосового помощника пополнился 17 направлениями. Сергунина подчеркнула, что робот не только находит нужную информацию в базе, но и перенаправляет вопрос специалисту, если он слишком сложный.

Кроме того, виртуальный ассистент способен понимать разговорную лексику и определять временные интервалы по таким фразам, как «завтра в полдень», «сегодня в три».

До этого Сергунина рассказала, что на ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки.

Статистика Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте