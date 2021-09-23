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Бизнесмены Москвы воспользовались «Линией прямых обращений» более 12 тысяч раз

Анастасия Волоснова

Город
Бизнесмены Москвы воспользовались «Линией прямых обращений» более 12 тысяч раз
Фото: er.ru

Более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию. В 2021 году на линию поступило около 2,4 тысячи обращений.

— Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней — уточнил Ефимов.

Каждый день портал для инвесторов посещают 8,7 тысячи пользователей. В настоящее время для предпринимателей доступно 30 онлайн-сервисов. Однако каждый год их количество увеличивается, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты, — отметил Александр Прохоров, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

За первые шесть месяцев текущего года инвесторы вложили в столичную экономику 1,4 триллиона рублей, что почти на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, городские власти создают оптимальные условия для развития бизнеса, а столичные компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие города, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия.

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