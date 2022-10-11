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Более 107 тысяч материалов лучших отечественных разработчиков появилось в библиотеке МЭШ

Лейла Алиева
Город
Более 107 тысяч материалов лучших отечественных разработчиков появилось в библиотеке МЭШ
Фото: Pexels

В библиотеку Московской электронной школы (МЭШ) загрузили более 107 тысяч единиц образовательного контента ведущих отечественных разработчиков. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

— Библиотека Московской электронной школы становится агрегатором лучших образовательных продуктов. Столичные учителя получают доступ к материалам по редким темам и новым типам контента — проектам, виртуальным лабораториям, тренажерам по функциональной грамотности, — рассказала она.

По словам Киселевой, это помогает учителям сделать цифровые домашние задания более содержательными, а их автоматическая проверка значительно упрощает работу.

Компания «Алгоритмика» открыла доступ к обучающим модулям по информатике для пятых — седьмых классов. В него входят три тысячи интерактивных заданий с автопроверкой или свободным ответом. Также онлайн-сервис «Облако знаний» компании «Физикон Лаб» разместил в МЭШ почти шесть тысяч цифровых материалов по 16 предметам, которые включают в себя интерактивные презентации для объяснения новых тем и работы у доски, самостоятельные и контрольные работы, виртуальные лабораторные работы и комплекты заданий для развития грамотности учащихся и подготовки к ГИА, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в обновленном сервисе «Портфолио учащегося» МЭШ появились новые данные о достижениях школьников в области культуры и творчества.

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