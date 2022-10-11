Лещенко высказался об отсутствии в этом году «Голубого огонька»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певец Лев Лещенко не получал приглашения участвовать в традиционном новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». Об этом рассказал сам народный артист.

— Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого огонька», не приглашали. Будет только в «Крокусе» концерт, там дуэты новогодние — и все, — сообщил исполнитель.

В декабре в концертном зале «Крокус Сити Холл» должна состояться съемка концерта с участием артистов, традиционно появляющихся в «Голубом огоньке». Среди них — Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов и другие.

Ситуация с участниками «Голубого огонька» и в принципе о выходе передачи в этом году, остается неизвестной. Часть популярных артистов на фоне проведения спецоперации на Украине покинули Россию. Другие отказались принимать участие в развлекательных мероприятиях из-за объявленной в стране частичной мобилизации, передает «Абзац».

В прошлом году Лещенко высказал мнение, что спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на другие варианты праздничных программ.