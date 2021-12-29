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«Голубой огонек» — настоящий бренд»: Лещенко высказался в защиту новогодней передачи

Ирина Игнатенко

Общество
«Голубой огонек» — настоящий бренд»: Лещенко высказался в защиту новогодней передачи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спрос на «голубые огоньки» выше, чем на другие варианты праздничных программ. Такое мнение высказал советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

Он отметил, что «Голубой огонек» продолжает оставаться рейтинговой программой, и многие россияне смотрят эту программу всей семьей в новогодний вечер. Он добавил, что время идет, многие артисты постарели, но остаются любимы публикой.

По словам Лещенко, целевая аудитория «Голубого огонька» — взрослые люди, со своими семьями, дочерями, внуками, правнуками.

— Спрос определяет предложение. Очевидно, спрос на «Голубые огоньки» выше, чем на все остальное. Есть определенные бренды. «Голубой огонек» — тоже бренд, — заявил Лещенко в комментарии ФАН.

При этом певец добавил, что совсем не против, если появятся шоу нового формата, которые смогут завоевать любовь зрителей.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что, если бы его позвали изменить формат «Голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу. Он отметил, что необходимо изменить формат шоу, так как надоело однообразие.

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