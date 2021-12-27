Продюсер Пригожин заявил, что готов изменить «Голубой огонек»

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что, если бы его позвали изменить формат «Голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу.

Он отметил, что необходимо изменить формат шоу, так как надоело однообразие.

— Например, на Первом канале были «Старые песни о главном». Они делали гениальные шоу в виде кино. Это было всегда интересно. Если меня пригласят как продюсера и попросят поменять «Голубой огонек», вот тогда я покажу, каким он может быть, — отметил Пригожин в комментарии НСН.

При этом он заявил, что зрители не готовы к участию современных исполнителей в новогодних шоу. Он пояснил, что новогодние шоу обычно смотрит другая возрастная аудитория — 45+, которой не всегда интересны молодые исполнители.

Продюсер призвал создавать «культурные мосты между поколениями» и показывать в новогодних шоу коллаборации современных и старых звезд.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на «Голубой огонек». По его мнению, эти исполнители проигрывают в опыте, им нужно продержаться на сцене хотя бы несколько лет, чтобы научиться работать с публикой.