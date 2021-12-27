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Продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на «Голубой огонек»

Ирина Игнатенко

Общество
Продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на «Голубой огонек»
Фото: Скриншот видео YouTube-канала « Арт-кластер Таврида»

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на новогоднее телевизионное шоу «Голубой огонек».

По его словам, россияне продолжают заинтересованно смотреть на звезд, которые из года в год выступают на новогоднем шоу, потому что их появление похоже на праздник. Если на эту сцену выпустить популярных рэперов, такого настроения не будет, так как они не умеют работать со зрителем.

К сожалению, никто из молодых популярных артистов не говорит про концерты, они все говорят про стримы. Хитов много, но на концертах это не работает вообще, — отметил Матвиенко.

По его мнению, популярные рэперы проигрывают в опыте, им нужно продержаться на сцене хотя бы несколько лет, чтобы научиться работать с публикой так, как это делают более опытные артисты, передает Life.ru.

При этом он отметил, что молодежь может быть сильна в других форматах.

До этого музыкант Юрий Лоза объяснил, почему его не приглашают на «Голубой огонек». Лоза отметил, что его не слишком жалуют в шоу-бизнесе и на телевидении. По его словам, это происходит потому, что он всегда говорит то что думает, не всем нравятся его заявления.

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