Юрий Лоза объяснил, почему его не приглашают на «Голубой огонек»

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант и авто песен Юрий Лоза объяснил, почему его не приглашают выступать на «Голубой огонек» и другие популярные телевизионные шоу.

Лоза отметил, что его не слишком жалуют в шоу-бизнесе и на телевидении. По его словам, это происходит потому, что он всегда говорит то, что думает, и не всем нравятся его заявления. При этом певец подчеркнул, что не собирается менять свою позицию и будет верен своим принципам.

— То, что я говорю — я готов подписаться под каждым словом. Да, знаю, что меня не будут снимать. Я знаю, что меня не пригласят на «Голубые огоньки», но я все равно говорю то, что я думаю, — отметил Лоза в комментарии «Царьграду».

Юрий Лоза также добавил, что многие российские певцы и актеры в настоящее время переоценивают свои таланты. Им не стоит удивляться, что их не зовут выступать на центральные каналы.

До этого музыкант и автор песен Юрий Лоза раскритиковал съемки фильма «Вызов» на МКС. По его словам, этой акцией Роскосмос окончательно подтвердил, что космонавт — это не профессия, а новое актерское амплуа.