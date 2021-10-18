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«Новое актерское амплуа»: Лоза раскритиковал съемки фильма «Вызов» на МКС

Иван Юминов

Общество
«Новое актерское амплуа»: Лоза раскритиковал съемки фильма «Вызов» на МКС
Фото: Youtube

Съемки первого фильма в космосе «Вызов» на МКС привели к обесцениванию звания космонавта. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

— Этой акцией Роскосмос окончательно подтвердил, что космонавт — это не профессия, а новое актерское амплуа, такое же, как «злодей», «простак», «герой-любовник» и прочее, — рассказал артист.

Данная картина поставила актеров и космонавтов на один уровень, приводит слова Лозы ФАН.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане после съемок «Вызова». Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное.

После этого они приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации. На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с какими трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.

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