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Члены киноэкипажа прибыли в Звездный городок на реабилитацию

Анастасия Колоскова

Общество
Члены киноэкипажа прибыли в Звездный городок на реабилитацию
Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, вернувшиеся в воскресенье, 17 октября, из космоса, где проходили съемки фильма «Вызов», приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с Пересильд, Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане. Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.

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