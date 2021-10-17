Корабль «Ю. А. Гагарин» с Пересильд и Шипенко на борту вернулся на Землю

Актриса Юлия Пересильд / Фото: Александр Гусов

Космический корабль «Ю. А. Гагарин» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане в воскресенье, 17 октября.

К аппарату направилась группа спасателей, которая должна будет помочь членам экипажа —российкой актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому — выбраться наружу.

Видео: Telegram-канал Mash

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее вместе с группой вертолетов отправились к предполагаемому месту посадки корабля.

В воскресенье, 17 октября, в 4:14 по московскому времени, «киноэкипаж» покинул МКС. Прямая трансляция возвращения на Землю ведется на сайте «Роскосмоса». Пересильд и Шипенко пребывали на орбите с 5 октября, а космонавт Новицкий — с 9 апреля.