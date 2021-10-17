Рогозин и Эрнст направились к месту посадки корабля с «киноэкипажем»

Фото: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с группой вертолетов отправились к предполагаемому месту посадки корабля «Союз МС—18». На борту этого корабля из космоса возвращаются космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

— С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля, — написал Рогозин в своем Telegram—канале.

Также глава Роскосмоса прикрепил фотографию из салона самолета, на которой есть Константин Эрнст.

Всего в обеспечении посадки задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми—8МТВ5—1, три самолета Ан—12 и Ан—26, около 20 единиц специальной техники.

— Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, передает РИА Новости.

Приземление корабля ожидается в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 по московскому времени.

В воскресенье, 17 октября, в 4:14 по московскому времени, «киноэкипаж» покинул МКС. Прямая трансляция возвращения на Землю ведется на сайте «Роскосмоса».