Космический «киноэкипаж» покинул МКС

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Космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд покинули Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-18». Прямая трансляция возвращения на Землю ведется на сайте «Роскосмоса».

Корабль с «киноэкипажем» расстыковался от модуля «Наука».

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке, пишет РИА Новости.

По данным «Роскосмоса» планировалось, что в 4:14 по московскому времени корабль отсоединится от МКС. В 6:41 будет включен двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 он разделится на отсеки, а в 7:12 аппарат с «киноэкипажем» войдет в атмосферу.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.

В воскресенье, 17 октября, врач Елена Фомина не рекомендовала космическому «киноэкипажу» участвовать в съемках в первые дни возвращения из космоса. Это связано с тем, что после длительного нахождения в космосе, у людей могут возникнуть проблемы с передвижением.