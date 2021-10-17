Врач: «Киноэкипаж» после посадки может столкнуться с трудностями

Фото: Роскосмос

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина не рекомендует космическому «киноэкипажу» участвовать в съемках в первые дни возвращения из космоса. Это связано с тем, что после длительного нахождения в космосе, у людей могут возникнуть проблемы с передвижением.

— Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди может быть будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь, — рассказала она во время трансляции, которая ведется на канале Роскосмоса в YouTube.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко возвращаются на Землю после двух недель съемок. Трансляция посадки корабля «Союз МС—18» будет вестись в прямом эфире Первого канала, а также на его сайте, передает пресс-служба телеканала.

Посадка запланирована на утро воскресенья, 17 октября, на территории Казахстана.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.