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В Роскосмосе сообщили о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю

Дарья Чентаева

Общество
В Роскосмосе сообщили о подготовке Пересильд и Шипенко к возвращению на Землю
Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, начал тренировки по возвращению с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

— Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полета подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля «Ю. А. Гагарин», — сообщается в материале.

Как утверждают представители корпорации, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами. Все члены экипажа изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле, сообщает «Роскосмос».

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета Юлия Пересильд с Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур 5 октября. Экипаж снимет первую художественную ленту в космосе о девушке-враче, которая прилетает на орбиту для спасения космонавта.

Ранее режиссер Клим Шипенко поделился подробностями съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции. Режиссер рассказал, что съемки киноленты проходят в штатном режиме. В перерывах киноэкипаж успевает заглядывать в иллюминаторы и наблюдать за космосом.

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