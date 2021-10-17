Космический «Киноэкипаж» возвращается на Землю

Фото: Роскосмос

После двух недель съемок актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко возвращаются на Землю в сопровождении космонавта Олега Новицкого. Съемки фильма велись на Международной космической станции.

Трансляция посадки корабля «Союз МС—18» будет вестись в прямом эфире Первого канала, а также на его сайте, передает пресс-служба телеканала.

— Прямое включение из района приземления – в 07.15 по московскому времени. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07.36, — передает РИА Новости слова из сообщения.

К моменту возвращения космический «киноэкипаж» пробудет в космосе 12 суток, а космонавт Новицкий — более 190 суток.

По данным «Роскосмоса» планируется, что в 4:14 по московскому времени корабль отсоединится от МКС. В 6:41 включит двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 он разделится на отсеки, а в 7:12 аппарат с «киноэкипажем» войдет в атмосферу.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе Пересильд, Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.



В понедельник, 16 октября, стало известно, что киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем было запланировано. Об этом сообщили в Роскосмосе.