XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Космический «Киноэкипаж» возвращается на Землю

Виктория Храменкова

Общество
Космический «Киноэкипаж» возвращается на Землю
Фото: Роскосмос

После двух недель съемок актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко возвращаются на Землю в сопровождении космонавта Олега Новицкого. Съемки фильма велись на Международной космической станции.

Трансляция посадки корабля «Союз МС—18» будет вестись в прямом эфире Первого канала, а также на его сайте, передает пресс-служба телеканала.

— Прямое включение из района приземления – в 07.15 по московскому времени. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07.36, — передает РИА Новости слова из сообщения.

К моменту возвращения космический «киноэкипаж» пробудет в космосе 12 суток, а космонавт Новицкий — более 190 суток.

По данным «Роскосмоса» планируется, что в 4:14 по московскому времени корабль отсоединится от МКС. В 6:41 включит двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 он разделится на отсеки, а в 7:12 аппарат с «киноэкипажем» войдет в атмосферу.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе Пересильд, Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.

В понедельник, 16 октября, стало известно, что киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем было запланировано. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Читайте также:
кинофильмыМКСКосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте