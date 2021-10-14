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Назван срок реабилитации Шипенко и Пересильд после возвращения на Землю

Виктория Храменкова

Общество
Назван срок реабилитации Шипенко и Пересильд после возвращения на Землю
Фото: Роскосмос

Реабилитация режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд может занять примерно десять дней после возвращения на Землю. Об этом рассказал замначальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

— Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену, — пошутил Кононенко в эфире программы «Вечерний Ургант».

У членов кипажа, которые совершили длительный полет на орбиту, острый период реабилитации составляет две недели, передает ТАСС слова замначальника.

В среду, 13 октября, экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, начал тренировки по возвращению с Международной космической станции. Как утверждают представители Роскосмос, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами. Все члены экипажа изучают бортовую документацию и консультируются со специалистами на Земле

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