Специалисты оценили состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа

Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Члены киноэкипажа, который вернулся с МКС, находятся в удовлетворительном состоянии после приземления. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

— После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное, — сообщили в Агентстве.

Членов экипажа космического корабля «Союз МС-18» проекта «Вызов» на трех вертолетах доставили в аэропорт Караганды, откуда их доставят в Звездный городок для реабилитации. На всем пути экипаж сопровождают медицинские работники.

До этого, 17 октября, космический корабль «Ю. А. Гагарин» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.