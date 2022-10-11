Желающие работать в скоропомощных комплексах обратились на горячую линию больше тысячи раз

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

С самого начала набора сотрудников в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы в Кадровом центре городского департамента здравоохранения работает горячая линия, на которую за это время поступило более тысячи телефонных звонков от кандидатов. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила исполняющая обязанности директора Кадрового центра Юлия Уварова.

— Ежедневно наши сотрудники принимают десятки звонков. Всего же с начала работы горячей линии разъяснения относительно различных аспектов трудоустройства в скоропомощные комплексы мы дали более тысячи раз, — рассказала она.

По словам Юлии Уваровой, основной задачей горячей линии является предоставление кандидатам всей необходимой информации. Она отметила, что в основном желающие трудоустроиться в комплексы интересовались требованиями к той или иной вакансии, а также этапах отбора и сроков рассмотрения заявки.

Представитель Кадрового центра пояснила, что всю информацию также можно найти на сайте проекта «Команда первых».

В скоропомощные стационарные комплексы планируется дополнительно привлечь около двух тысяч сотрудников, в том числе 500 врачей, тысячу сотрудников среднего медперсонала и порядка 500 административных работников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова рассказала, что с начала приема заявок на трудоустройство в скоропомощные стационарные комплексы поступило более 2,7 тысячи резюме от соискателей. Большая часть из них подана в ССК больницы им. С.П. Боткина.