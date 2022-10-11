Ольга Бодрова рассказала о работе с Данилой Козловским и Евгением Цыгановым

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Дочь актера Сергея Бодрова Ольга пошла по стопам отца и стала актрисой. В сериале «Карамора», режиссером которого является Данила Козловский, она сыграла немую революционерку.

— Данила — огонь заряжающий на максимальную отдачу, вечный двигатель, неиссякаемая энергия и невероятная работоспособность, — поделилась впечатлениями актриса.

Положительные впечатления у нее остались и от работы с Евгением Цыгановым — исполнителем роли Мастера в грядущей экранизации Булгакова. Он пригласил Бодрову в спектакль «Комедия о трагедии» в театре «Мастерская Петра Фоменко».

По словам актрисы, работа с Цыгановым — самое прекрасное, душеспасительное и плодотворное рабочее время в ее жизни. Она также отметила его талант, отвагу, профессионализм и любовь к профессии, пишет «Собака.ру».

Недавно исполнилось ровно 20 лет, как произошла трагедия в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В тот день с горы Джимара сошел ледник Колка, под массой льда и камней погибли по меньшей мере 125 человек. Среди погибших был 30-летний актер и режиссер Сергей Бодров — младший. «Вечерняя Москва» вспомнила обстоятельства трагической гибели Бодрова.