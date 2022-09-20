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20 лет без вести пропавший: как погиб актер и режиссер Сергей Бодров — младший

Илья Ашуров
Общество
Как погиб актер и режиссер Сергей Бодров-младший
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ровно 20 лет назад, 20 сентября 2002 года, произошла трагедия в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В тот день с горы Джимара сошел ледник Колка, под массой льда и камней погибли по меньшей мере 125 человек. Среди погибших был 30-летний актер и режиссер Сергей Бодров — младший. «Вечерняя Москва» вспоминает обстоятельства трагической гибели Бодрова.

Последний «Связной»

В начале 2000-х годов Бодров-младший — знаменитость общенационального масштаба. За его плечами — невероятно успешная программа «Взгляд» и несколько выдающихся актерских работ, среди которых, разумеется, оба «Брата» режиссера Алексея Балабанова. В эти годы Бодров решил попробовать себя в качестве режиссера. Первая проба — фильм «Сестры» (2001 год) с юной Оксаной Акиньшиной в главной роли — имела успех у критиков; съемки второй закончились трагедией.

Идея «Связного» пришла к Бодрову-младшему в 1999 году после знакомства с двумя «полубандитами» из Дагестана на съемках в Болгарии.

— Эти «полубандиты» рассказали ему, как они убегали, как прятались, про какую-то реально существующую колдунью, которая им повстречалась. И Серега за ними все записывал. Так возникла идея картины «Связной», — рассказала спустя много лет вдова актера Светлана.

Сюжет фильма довольно простой: девушка-наркокурьер по имени Катя попадает в тюрьму во Владикавказе, а потом мистическим образом пропадает. Влюбленный в нее режиссер Армен отправляется на поиски, в этом ему помогает торговец наркотиками Ильяс. По словам Светланы Бодровой, Армен и Ильяс — имена тех самых дагестанских «полубандитов».

Осенью 2002 года Бодров-младший вместе со съемочной группой отправился в Северную Осетию. Они остановились в поселке Нижний Кармадон, расположенном в 35 километрах от Владикавказа. Катастрофа произошла 20 сентября во время съемок в местном ущелье. Второй режиссерский фильм окажется для молодого режиссера последним.

Фото: Брат, 1997 год
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Фото: Брат, 1997 год
Фото: Алексей Панов (ИТАР-ТАСС)
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Фото: Алексей Панов (ИТАР-ТАСС)
Фото: Кинокомпания «СТВ» / ИТАР-ТАСС
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Фото: Кинокомпания «СТВ» / ИТАР-ТАСС
Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости

«Это была мясорубка»

Спустя 20 лет хронология произошедшей в Кармадонском ущелье трагедии восстановлена. С восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. В 20 часов 8 минут 30 секунд, по данным местной сейсмостанции, начался сход ледника Колка. Состоящий из льда и камней массив устремился вниз со скоростью порядка двухсот километров в час, он захоронил под собой все, что было у него на пути.

— Это была мясорубка! Камни в 300 тонн летали, — вспоминает руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов.

Смертоносный поток уничтожил базу отдыха в долине реки Геналдон, дорогу к Нижнему Кармадону и остановился перед поселком Гизель.

В тот день в Кармадонском ущелье Бодров-младший снимал эпизод с возвращением одного из главных героев из армии. В момент схода ледника съемки уже были завершены, команда возвращалась. Вероятнее всего, поток накрыл съемочную группу по дороге вблизи Кармадона.

В результате катастрофы погибли более 125 человек, в том числе все члены съемочной группы. Их тела до сих пор не нашли.

Сергей Бодров — младший до сих пор числится пропавшим без вести. Его похороны так и не состоялись. По российским законам, человека, пропавшего при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель, решением суда могут признать погибшим в течение шести месяцев (45-я статья ГК РФ).

Несмотря на то что формального места погребения Бодрова-младшего нет, в Кармадонском ущелье есть его народный мемориал — часть скалы с изображением актера и надписью «Мы узнали, в чем сила, брат. Сила в единстве!».

Дети Бодрова-младшего

У Сергея Бодрова — младшего остались жена и двое детей. Впервые он стал отцом в 1998 году. Тогда супруга Светлана подарила ему дочь Ольгу. Девушка пошла по папиным стопам: окончила ГИТИС, стала актрисой. Сейчас Ольга Бодрова успешно развивает свою кинокарьеру. В 2021 году Ольга сыграла в фильме «Море волнуется раз», за роль в котором получила приз как лучшая актриса на «Кинотавре».

Младший сын Бодрова, 20-летний Александр, выбрал музыкальную стезю и стал хип-хоп-артистом. На сегодняшний день он выпустил уже три мини-альбома.

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