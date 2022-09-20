Специалисты восстановили хронологию схода ледника Колка и гибели Сергея Бодрова

Фото: Брат-2. 2000 год

Специалисты восстановили хронологии трагедии в Северной Осетии, где в результате схода ледника Колка пропал актер Сергей Бодров со съемочной группой. Об этом сообщили участники экспедиции, отправленной на место происшествия.

По их словам, ледник начал сход в результате срыва глыбы льда с восточного отрога горы Джимара в ложе Колки. Ее объем составил порядка восьми миллионов кубометров. В результате этого, сам ледник сошел 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд. Точное время было получено благодаря показаниям приборов сейсмостанции.

После этого снежная лавина снесла линии электропередачи в поселке Кармадон и ударила в Кармадонские ворота. Скорость схода составила около двухсот километров в час. Следом за лавиной ледник уничтожил базы отдыха в долине реки Геналдон и остановился перед поселком Гизель.

По данным специалистов, съемочная группа застала произошедшее вблизи Кармадона. Колка обрушилась на команду по дороге к Владикавказу, передает Lenta.ru.

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