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«Подсознание нации»: кинокритик Шпагин назвал четыре ставших классикой российских фильма

Анастасия Харламова

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Общество
«Подсознание нации»: кинокритик Шпагин назвал четыре ставших классикой российских фильма
Фото: «Брат-2», 2000 год

В современной России существует всего несколько фильмов, которые стали классикой и разлетелись на цитаты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кинокритик Александр Шпагин.

По его словам, только четыре картины смогли стать классикой в современной России. Однако сейчас начался прорыв коммерческого кино.

— По количеству зрительской любви лидируют фильмы Алексея Балабанова «Брат-2» и «Брат». На третьем месте я бы отметил кинокартину «Ликвидация». Эти фильмы стали культовыми в России. Они вошли в сознание и подсознание нашей нации. На четвертом месте я бы отметил «Бригаду». А дальше ничего стоящего и не могло быть. В 2010-м началась чудовищная эпоха в российском кинематографе. В эти годы не было снято ничего стоящего, что могло бы зацепить зрителя. Сейчас мы из нее выходим. Коммерческое кино начало прорыв, начиная с «Домашнего ареста», — считает Шпагин.

Столичные власти отметили, что в Москве нет проблем с кинопроизводством из-за текущей ситуации в мире. Глава городского департамента культуры Александр Кибовский уточнил, что Московская кинокомиссия за 2022-й отработала 274 эпизода, которые снимались в городе. Данная цифра, по его оценке, является аналогичной по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, в настоящее время успешно осваивается созданный под Москвой кинопарк, подчеркнул он. В период временного осложнения в кинопрокате власти оказали финансовую поддержку крупнейшим киносетям.

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