В столичном военкомате назвали самую нужную специальность при мобилизации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Самой востребованной военно-учетной специальностью в рамках частичной мобилизации в столице является мотострелок. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

— В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки, — отметил он.

По словам полковника, среди наиболее популярных военных профессий — специалисты мотострелковых, береговых, ракетных войск, ВМФ, артиллерии, инженерных и железнодорожных подразделений и связисты, передает ТАСС.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».