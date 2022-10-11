Ефимов: Производство готовых блюд построят на севере Москвы

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Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Власти Москвы без торгов передадут инвестору земельный участок площадью около 1,83 гектара под строительство высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 10 октября.

— По итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии столицы было принято решение о выделении инвестору земельного участка без торгов в районе Западное Дегунино общей площадью 1,83 гектара. Площадь нового производства составит порядка десяти тысяч квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 400 новых рабочих мест, планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, — заявил Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с инвестором заключат контракт на пять лет. За этот срок он должен будет построить производственный комплекс. В данный момент участок свободен от объектов капитального строительства и используется для парковки автотранспорта.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский в свою очередь отметил, что предприятия инвестора уже обеспечивают рационами питания высокоскоростные поезда, социальные объекты, объекты здравоохранения, государственные и коммерческие предприятия по всей России.

До этого Ефимов сообщил, что около 16,5 тысячи новых рабочих мест появится в районе Отрадное благодаря комплексному развитию трех участков бывших промзон общей площадью более 44 гектаров.