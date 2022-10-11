Восьмилетний школьник умер после разминки на уроке физкультуры

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Ученик начальной школы умер во время урока физкультуры в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону во вторник, 11 октября.

По данным следствия, на уроке физкультуры мальчик разминался вместе с остальными детьми, после чего ему неожиданно стало плохо, и он упал. Учитель вызвал скорую помощь, но мальчик скончался по дороге в больницу.

— В настоящее время следователем допрашиваются родственники погибшего ребенка, педагогический коллектив, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Еще одно происшествие в школе случилось в Воронежской области. В результате ссоры девятиклассник воткнул нож в голову оппоненту.