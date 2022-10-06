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Ученик воткнул нож в голову сверстнику во время конфликта в школе

Юлия Курганова
Происшествия
Ученик воткнул нож в голову сверстнику во время конфликта в школе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Девятиклассник в Богучаре Воронежской области попал в больницу после ссоры со сверстником в школе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что словесный конфликт произошел между двумя девятиклассниками. В результате один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в голову, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В медицинских структурах области сообщили, что 15-летний школьник воткнул нож в голову сверстнику, в результате чего холодное оружие там застряло. Пострадавший находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает ТАСС.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Ведомство установит детали инцидента и проверит работу органов системы профилактики Богучарского района.

До этого сообщалось, что молодой человек, угрожая ножом, ограбил ребенка на юге столицы. Злоумышленник в середине сентября 2022 года напал на ребенка в подъезде жилого дома в Сумском проезде. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал от мальчика 2007 года рождения отдать ему все деньги, которые у него были.

Прокуратура Подростки Воронежская область
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