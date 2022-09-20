Мужчина, угрожая ножом, ограбил подростка на юге столицы

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Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Молодой человек, угрожая ножом, ограбил ребенка на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 20 сентября.

По ее словам, 19-летний злоумышленник в середине сентября 2022 года напал на ребенка в подъезде жилого дома в Сумском проезде. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал от мальчика 2007 года рождения отдать ему все деньги, которые у него были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодого человека задержали и заключили под стражу.

Еще одно ограбление произошло на западе столицы 29 августа. Двое злоумышленников напали на молодого человека во время его прогулки с девушкой в парке.