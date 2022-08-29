Москвича ограбили во время прогулки с девушкой на западе столицы

Фото: пресс-служба УВД по ЗАО

Россия, Москва, улица Алябьева Карта всех событий

Москвича ограбили в одном из парков столицы во время прогулки с девушкой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, неизвестные мужчины неожиданно напали на пару со спины, силой отобрали рюкзак и похитили две тысячи рублей, после чего скрылись. Молодой человек сразу же обратился в полицию.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых на улице Алябьева. Ими оказались 26-летний и 20-летний мужчины, один из которых ранее был судим.

Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

Другое ограбление произошло в Подольске. Группа злоумышленников ворвалась в квартиру к местному жителю, похитила его и ограбила на 132 тысячи рублей.